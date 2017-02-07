Могеріні: ЄС планує посилити підтримку України

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Вівторок, 7 лютого 2017, 05:25

Представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.

Про це вона заявила після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 6 лютого, передає "Радіо Свобода".

"ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у "нормандському форматі" та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ", - зазначила Федеріка Могеріні.

У той же час, за її словами, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співпраці.

"ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції", - зазначила вона.

Федеріка Могеріні додала, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, покликаних поліпшити умови життя українців.

Теми: ЄС Україна
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