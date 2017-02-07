Верховний суд окупованого Криму завернув скаргу Умерова

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Вівторок, 7 лютого 2017, 09:44

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму повернув апеляційну скаргу заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова на рішення окупаційного суду, яким дозволено провадження слідчих дій щодо адвоката Миколи Полозова.

Про це сам Умеров пише у вівторок у Facebook.

"Верховний суд Криму повернув мою апеляційну скаргу на постанову Київського районного суду м. Сімферополя від 13 грудня 2016 р, якою дозволено провадження слідчих дій щодо адвоката Полозова щодо моєї кримінальної справи... Не стали навіть розглядати...", – пише він.

За словами Умерова, розгляд апеляції самого Полозова призначено на 14 лютого.

"Свідок у справі не може бути адвокатом по цій же справі ... Ілюзій не будуємо, але захищатися будемо...", – зазначив також Умеров.

Як відомо, 25 січня в окупованому Криму ФСБ затримала захисника Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Миколу Полозова.

У листопаді 2016 року Полозов заявляв, що слідчий ФСБ в справі Умерова, якого РФ звинувачує в "сепаратизмі", намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і домагаючись допиту адвоката.

Українська правда

Теми: Крим права людини кримські татари
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