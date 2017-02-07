У промзоні Авдіївки вночі стріляли, але місто відновлюють

На околицях Авдїівки в ніч на 7 лютого були поодинокі обстріли, але в самому місті було загалом спокійно, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Поодинокі обстріли були по промзоні і околицях та по позиціях наших збройних сил", – написав він.

У місті продовжують ремонтно-відновлювальні роботи.

"Вчора по місту працювало 7 ремонтних груп, за день допомогли відремонтувати 44 пошкодження у приватному та комунальному секторі. Сьогодні зранку ремонтні групи знову вийшли на об’єкти", – зазначив Жебрівський.

"При чому ремонтуємо і відновлюємо не тільки тих 198 пошкоджень, яких місто зазнало за останній тиждень, але і всі руйнування, завдані Авдіївці від початку бойових дій на Донеччині з 2014 року. А таких об’єктів ми наразі обліковуємо близько 600", – наголосив він.

У повному режимі працює фільтрувальна станція. "Вода пішла в мережі міста", – зазначив Жебрівський.

"Продовжуємо розвозити гуманітарну допомогу як в Авдіївку, так і у всі населені пункти Донеччини, які знаходяться на лінії зіткнення – від Світлодарська до Сартани", – додав керівник області.

Допомога надходить і в центр у Краматорську, і "безпосередньо на Авдіївку".

Державна служба з надзвичайних ситуацій також повідомляє, що станом на 8 ранку вівторка до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки, немає світла у 3 селах поблизу міста – Кам'янка, Веселе та Петровське.

"Розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель. Проведено відновлювальні роботи по 40 адресах Авдіївки та забезпечено оббивку вікон приватних житлових будинків у кількості 139 штук загальною площею 208,5 кв. м, а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв.м", – йдеться у повідомленні ДСНС.

6 лютого з міста евакуювали 8 осіб (із них 4 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у Святогорську. Загалом з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).

Водночас, у понеділок уже поновили роботу школи й дитсадки міста.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 789 осіб.

Олена Рощенко, УП