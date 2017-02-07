ГПУ проводить обшук у людей, близьких до Мосійчука, але не за політику

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Вівторок, 7 лютого 2017, 10:45

Депутат Партії Ляшка Андрій Лозовий повідомляє про обшуки в приймальні депутат Ігоря Мосійчука, в ГПУ заявляють, що обшуки не мають жодного відношення до політичної діяльності нардепа.

Так Лозовий у своєму Facebook написав, що "у Мосійчука - обшук. В приймальні, офіційно зареєстрованій на сайті ВР. Також обшук вдома у адвоката Андрія Мамалиги".

На сайті ВР вказана єдина депутатська приймальня, що розміщена у Василькові за адресою вул. Київська, буд. № 97.

Мамалига у своєму Facebook повідомив, що обшуки відбуваються у його квартирі на вулиці Княжий затон у Києві.

У коментарях під постом Мамалиги адвокат Інна Рафальська зазначила, що справа стосується економіки.

У свою чергу речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що "обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають жодного відношення до ПОЛІТИЧНОЇ діяльності народного депутата Мосійчука".

"Всі деталі – пізніше", - додала вона.

Вона не уточнила, за якими адресами проводяться обшуки.

Згодом Сарган уточнила, що особисто в приміщеннях Мосійчука жодних обшуків немає.

Українська правда

Теми: Мосійчук Генпрокуратура
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