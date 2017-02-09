"Народний фронт" у четвер був лідером серед кнопкодавів

4120 переглядів
4
Четвер, 9 лютого 2017, 18:55

П’ятеро народних депутатів на пленарному засіданні у четвер порушили Конституцію.

Як повідомляє рух "Чесно", кнопкодавили народні обранці з "Народного фронту", Блоку Петра Порошенка та "Партії "Відродження".

Так Євгенія Гєллєра з партії "Відродження" піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект 4110 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття повноважень сільських, селищних міських голів.

Депутата Ярослава Єдакова з "Народного фронту" піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект 5610 про внесення змін до Кримінально процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження).

За той самий законопроект кнопкодавив також голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики, заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

На відео видно, що під час голосування депутат Іванчук тягнеться до порожнього місця праворуч, а потім натискає кнопку ліворуч.

Також на табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосувало три місця поруч, хоча там стояли лише двоє депутатів. 

Його колега по фракції Олександр Романовський  кнопкодавив під час голосування за законопроект 4742 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села - селища).

На відео голосування видно, що депутат, приховуючи руку за портфелем, натискає кнопку телефоном, а потім іншою рукою тисне кнопку на порожньому місці праворуч.

Крім того, за законопроект 5610 кнопкодавив хтось із депутатів Блоку Петра Порошенка - Гліб Загорій або Борис Козир.

На відео голосування видно, що депутат Козир передає Загорію предмет, схожий на депутатську картку, після чого останній тягнеться до місця голосування. Водночас Борис Козир голосує також і на своєму місці.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосувало порожнє місце між Дмитром Андрієвським та Глібом Загорієм.

Теми: кнопкодавство Народний фронт БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кіт кнопкодавив у Раді у вівторок 17 січня 2017, 22:42
Мосійчук кнопкодавив заради свята 17 січня 2017, 21:20
У Київській облраді замість депутата голосувала стороння особа 27 грудня 2016, 12:51
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.192.182.---свояк09.02.2017 23:04
Руки їм повідбивати по лікті , щоб не плювали на закон і конституцію
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.74.---Fist09.02.2017 21:24
Vita Losenkina:
Ну и какие последствия для этих ...?! Чем же Янукович вам плох был? При нём такого не было!
Згадайте ратифікацію Харківських угод або голосування за новий КПК;)))))
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.158.194.---Vita Losenkina09.02.2017 19:57
Ну и какие последствия для этих ...?! Чем же Янукович вам плох был? При нём такого не было!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.65.---Евгения Гашинская09.02.2017 19:23
А то не тот Геллер, которого обнаружили в амбарной книге Партии регионов?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
"Народний фронт" у четвер був лідером серед кнопкодавів
Військовий літак Росії атакував турецьких солдатів у Сирії, 3 загиблих
Відповідальність за вбивство "Гіві" взяли на себе його спільники
Питання траншу для України знову відсутнє у порядку денному МВФ
Усі новини
Ігри незламних

Ветерани АТО про обмеження, які лише в голові

Building of the Year

Де розташовані та як виглядають найкращі будівлі 2016 року