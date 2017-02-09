"Народний фронт" у четвер був лідером серед кнопкодавів

П’ятеро народних депутатів на пленарному засіданні у четвер порушили Конституцію.

Як повідомляє рух "Чесно", кнопкодавили народні обранці з "Народного фронту", Блоку Петра Порошенка та "Партії "Відродження".

Так Євгенія Гєллєра з партії "Відродження" піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект 4110 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття повноважень сільських, селищних міських голів.

Депутата Ярослава Єдакова з "Народного фронту" піймали на кнопкодавстві під час голосування за законопроект 5610 про внесення змін до Кримінально процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження).

За той самий законопроект кнопкодавив також голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики, заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

На відео видно, що під час голосування депутат Іванчук тягнеться до порожнього місця праворуч, а потім натискає кнопку ліворуч.

Також на табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосувало три місця поруч, хоча там стояли лише двоє депутатів.

Його колега по фракції Олександр Романовський кнопкодавив під час голосування за законопроект 4742 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села - селища).

На відео голосування видно, що депутат, приховуючи руку за портфелем, натискає кнопку телефоном, а потім іншою рукою тисне кнопку на порожньому місці праворуч.

Крім того, за законопроект 5610 кнопкодавив хтось із депутатів Блоку Петра Порошенка - Гліб Загорій або Борис Козир.

На відео голосування видно, що депутат Козир передає Загорію предмет, схожий на депутатську картку, після чого останній тягнеться до місця голосування. Водночас Борис Козир голосує також і на своєму місці.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосувало порожнє місце між Дмитром Андрієвським та Глібом Загорієм.