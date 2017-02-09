Сили АТО збили безпілотник, який може належати Росії

Українські військові збили безпілотник, який може належати збройним силам Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр АТО

Згідно з інформацією, дрон помітили у небі неподалік лінії зіткнення 8 лютого о 19:00.

"Після ідентифікації об’єкту та отримання підтвердження, що літальний об’єкт не належить ані силам АТО, ані міжнародним організаціям, що здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення", - зазначили у прес-центрі.

Фото прес-центру АТО

У штабі АТО уточнили, що безпілотник збили зі стрілецької зброї, наразі фахівці досліджують його.

"За попередніми даними, аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Українська правда