Журналісти показали в’язничний "пентхауз" Єфремова

Екс-голова фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов показав журналістам свою камеру у Старобільському СІЗО.

Як повідомляє ТСН, вона розташована на третьому, останньому поверсі ізолятора, який називають "пентхаузом".

Камера політика – це чотири квадратних метри, на яких умістилися двоповерхове ліжко, рукомийник, туалет, стіл і полиця з книгами, вікна приміщення виходять у місто.

"Вона розрахована на двох, але за нормативами вона не витримає двох. Якщо тут дві людини, то одній треба лежати, а іншій або піти, або стояти", - говорить Єфремов.

Він нарікає, що в камері навіть руки нікуди розвести – вдаришся або в нари, або в стіну.

"Сплю на нижній, підтягуюся на верхній, щоб хоч якось тримати себе у формі", - розповідає політик.

Екс-голова фракції ПР каже, що лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала кращі побутові можливості під час ув’язнення.

"Тимошенко де сиділа? Вона в лікарні лежала, зовсім в інших умовах. А з напарницею коли сиділа, в неї була інша камера. Моя камера дуже волога, зранку вікно запотіває. І практично нічого неможливо тримати на підвіконні, бо всі продукти пропадають. А там – решітка, я пакетик намагався виставити, думаю, він там і залишиться", - каже колишній регіонал.

Як відомо, 9 лютого Єфремова в Старобільському райсуді Луганської області звільнили з "камери" на період судового засідання.

Тепер під час судового процесу колишній нардеп сидітиме поруч зі своїми адвокатами, бо такою, за словами юристів, є практика Європейського суду з прав людини, і їхній підзахисний став першим українцем, до якого вона була застосована.

17 січня 2017 року Старобільський суд продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту.