Коаліція "За суспільне мовлення" побоюється зриву виборів голови НСТУ

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Понеділок, 10 квітня 2017, 00:23

Представники Коаліції за реформу суспільного мовлення закликали політиків не втручатися у вибори голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", які відбудуться 10 квітня.

Про це йдеться в заяві коаліції.

Представники Коаліції також звернулися до Нацполіціі із закликом не допустити заворушень під час виборів.

"Прозорість виборів та можливість вільного волевиявлення є надважливими для успішного завершення обрання голови. На жаль, дії деяких політичних сил останніми тижнями дають підстави для занепокоєння долею виборів та загрози зриву процесу голосування", - йдеться в повідомленні.

"Ми закликаємо представників політичних партій утриматися від популізму й втручання в процес виборів та засуджуємо політичний тиск у будь-якій формі. В той же час, ми звертаємося до Національної поліції із закликом не допустити заворушень або безладдя під час виборів", - підкреслюється в заяві.

Також в заяві йдеться про те, що склад наглядової ради ПАТ "НСТУ" відповідає чинному законодавству і є всі підстави вважати, що вибори відбудуться за планом.

Відзначається, що вибори пройдуть 10 квітня в приміщенні державного інформаційного агентства "Укрінформ". Також на сайті агентства буде онлайн-трансляція. Керівник обирається терміном на чотири роки.

Як відомо, 1 листопада 2016 року генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

Державний комітет телебачення і радіомовлення певний час з'ясовував процедурні нюанси з урядом щодо питання про його звільнення, оскільки призначав Аласанію Кабмін.

Кабінет міністрів на засіданні 2 листопада дав Держкомтелерадіо право звільнити голову НТКУ.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення гендиректора НТКУ Зураба Аласанії за згодою сторін 7 листопада.

Теми: телебачення
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