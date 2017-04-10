США і Чехія виконають спостережний політ над Росією

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Понеділок, 10 квітня 2017, 04:41

Американський літак ОС-135Б з 10 по 14 квітня виконає спостережний політ над територією Росії в рамках договору з відкритого неба.

Про це повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передають "РИА Новости".

"У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - сказав він.

Відзначається, що російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і порядок застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї. Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження пройшли міжнародний огляд.

Теми: Росія США
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