За тиждень на блокпостах Донецької області затримані 24 бойовика "ДНР"

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Понеділок, 10 квітня 2017, 05:28

Протягом останніх 7 днів крізь блокпости пройшли понад 2,5 тисячі вантажівок та 23 тисячі легковиків. За базами МВС перевірено більше 43 тисяч громадян.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

"Затримано 24 особи, що приймали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях, і ще стільки ж, що підтримували тісний зв’язок з бойовиками", - заявили в поліції.

Крім того, поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї, боєприпасів і 11 - наркотиків.

Також були затримані 3 громадян, які знаходилися в розшуку за скоєння злочинів, і ще один, який значився в поліції як без вісти зниклий.

Теми: поліція "ДНР"
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