Активність ВМФ Росії в Європі зараз вище, ніж за часів холодної війни - адмірал НАТО

Недавня активність військово-морського флоту Росії в Європі перевищує рівень, що спостерігався за часів "холодної війни".

Про це заявила головнокомандувач силами ВМС НАТО в Європі і Африці адмірал Мішель Говард, передає Reuters.

"Ми бачимо активність, яку не бачили навіть тоді, коли був Радянський Союз. Це безпрецедентна діяльність", - сказала вона.

Як приклад Говард привела такі дії Росії, як розміщення авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в Середземному морі, посилення патрулювання в північній частині Атлантичного і Арктичного регіонів, позапланові розгортання підводних човнів і активність підводних човнів в Чорному морі.

"Вони (флот РФ) - глобальний флот, я розумію це, але його активність значно посилилася за останні пару років", - сказала Говард.

На її думку також існує небезпека того, що члени НАТО зосередяться на інших інтересах, не зважаючи на діяльність Росії.

Крім того, Ховард підкреслила, що маневри ВМФ РФ відбувалися на тлі зростання кібератак Москви, а також "непрофесійних" зближень з боку російських літаків з літаками США та інших членів Альянсу.