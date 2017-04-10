Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, 2 військових ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні АТО, в результаті чого два військових ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. В районі Новотроїцького бойовики били з 120 мм мінометів, протитанкових гранатометів і озброєння БМП. По силах АТО в Водяному, Лебединському і Красногорівці сепаратисти стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах ЗСУ поблизу Гнутового і Новогнатівки терористи били з гранатометів, а в районі Павлопіля і Новомихайлівки - з великокаліберних кулеметів. З БМП і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З озброєння БМП бойовики били в районі Новогригорівки, а зі стрілецької зброї - Талаківки і Чермалика.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і озброєння БМП були обстріляні українські позиції в Новогригорівці. З протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру бойовики били по силах АТО в Авдіївці та шахті Бутівка. З протитанкових гранатометів і стрілецької зброї терористи стріляли по ЗСУ в Верхньоторецькому і Зайцевому. В районі Пісків активізувалися снайпери бойовиків.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру вони відкривав вогонь по українських позиціях в Троїцькому, Кримському і Станиці Луганській. По позиціях ЗСУ в Новотошківці сепаратисти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.