Активісти замурували "Сбербанк" у Харкові

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Понеділок, 10 квітня 2017, 10:30

Активісти заблокували відділення "Сбербанка" в Харкові.

Про це повідомляє активіст Олег Ширяєв на своїй сторінці у Facebook.

"Банки з російським капіталом, що функціонують на нашій території, заробляючи гроші материнським компаніям мають піти геть", – пише він.

"Я розумію, що це неможливо зробити в один момент, але ми маємо час та натхнення - тому акція наша безстрокова і триватиме доки останній російській банк не закриє свої двері", – наголосив активіст.

 
 

Як відомо, 7 квітня російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Напередодні "Національний корпус" заявив, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

Українців закликали забрати свої кошти з російських банків.

Українська правда

Теми: банки Росія
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