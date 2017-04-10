Чаус в Молдові буде під арештом до екстрадиції

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Понеділок, 10 квітня 2017, 11:00

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляє, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус буде перебувати під арештом до завершення екстрадиції в Україну.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Вчора закінчився термін його арешту у нашій кримінальній справі, і він був затриманий за екстрадиційним запитом України", - сказав він.

За його словами, Чаус заарештований в рамках екстрадиції і перебуватиме під вартою до її завершення.

Як повідомлялося, раніше суд в Молдові подовжив арешт Чауса на 15 діб до 8 квітня.

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