У "Феофанії" кажуть, що діагноз Насірову підвердили німецькі фахівці

Лікарня "Феофанія" заявляє, що їхній діагноз відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову підтвердив Університетський кардіологічний центр Фрайбурга.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного управління справами.

Зазначається, що після оприлюднених результатів комісії Міністерства охорони здоров’я України щодо правильності діагнозу пацієнта Романа Насірова клінічна лікарня "Феофанія" звернулася до іноземних фахівців стосовно незалежної експертизи діагностування та проведеного лікування Насірова.

"Для мене справа честі довести правильність дій наших лікарів і проведених процедур. Це питання, насамперед, репутації лікарні "Феофанія" Державного управління справами як висококваліфікованого медичного закладу України. У нас лікуються найтяжчі поранені військовослужбовці, пацієнти з усієї України", – заявив головний лікар Ігор Семенів.

"На прохання лікарні ДУС Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (клініка максимального медичного забезпечення, яка входить у трійку найбільших і найавторитетніших за кількістю пацієнтів у лікуванні серцевих інфарктів і проведених хірургічних операцій на клапанах серця) надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації щодо діагностики та лікування пацієнта", – йдеться в офіційному коментарі.

"За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою – обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлений правильно", – наголошують лікарі.

Як відомо, раніше комісія Міністерства охорони здоров'я не підтвердила діагноз відстороненому голові ДФС Роману Насірову, який йому поставили у клінічній лікарні "Феофанія".

Як відомо, 2 березня затримали Насірова на території "Феофанії" за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України ( "Зловживання владою і службовим становищем").

Медичний персонал лікарні намагався обмежити доступ детективів НАБУ в палату, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на важкий стан його здоров'я.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував Насіров, детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

Однак підозрюваного не перевели в установу тимчасового тримання у зв'язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров'я.

Однак обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів з КБ "Феофанія" не підтвердило, зазначали в НАБУ.

Українська правда