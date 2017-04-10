В штабі АТО уточнили, де минулої доби було поранено двох бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу 10 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє військовослужбовців отримали поранення та травми", – сказав полковник.

За його словами, 1 боєць отримав поранення в районі Авдіївки в результаті підриву на вибуховому пристрої, ще 1 – внаслідок обстрілу бойовиками позиції "Шахта Бутівка".

Українська правда