Шабунін звинувачує СБУ в організації "перформансу" під його будинком

Під будинком голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна у неділю пройшов пікет, в організації якого Шабунін звинувачує заступника голови СБУ Павла Демчину.

Про це Шабунін написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора СБУшники під моїм будинком провели перформанс. Спочатку проїхалися повз дім на автомобілі - упевнилися, шо вдома. І десь за годину прийшли. Шість громадян, куратор з фотіком і 5 плакатів. На плакатах - всі фобії та вся біль СБУшників: "Задекларуйся, будь мужиком, не боягузом", "Продай будинок - купи в НАБУ прослушку!", "Віталік! Тікати марно - не знайдуть наші, знайдуть американці!", "Звідки гроші на будинок?", - написав Шабунін.

За його словами, так звані учасники пікету не могли відповісти на його запитання про мету пікету.

"Вони розуміли, що все це – фарс і навіть не намагалися спростовувати, просто мовчали. Пані пробивало на хі-хі, дівчата-студенточки соромливо відводили очі, прикривалися плакатиками", - зазначив він.

Шабунін вказує, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

"Чи іще хтось сумнівається, що декларації СБУ мають бути відкритими? Наступне судове засідання у справі ЦПК проти СБУ - 10.05.2017", - написав Шабунін.

Як відомо, 13 березня у НАЗК заявили, що у реєстрі електронних декларацій є декларації всіх керівників Служби безпеки, але розпочати їх перевірку у відомстві зможуть почати після затвердження окремого порядку та отримання доступу до державної таємниці.

Українська правда