Україна засудила нелегітимні вибори в Південній Осетії

331 перегляд
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 13:57

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив нелегітимні "президентські вибори" в Південній Осетії.

Про це він написав 10 квітня у Twitter.

"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії", – зазначив міністр.

За словами Клімкіна, "особливо цинічним є проведення цього псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9 квітня".

В свою чергу Міністерство закордонних справ України у своїй заяві також засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, Грузія, російським окупаційним режимом так званих "виборів президента" і "референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на "республіку Південна Осетія – держава Аланія".

"Такі незаконні дії, поряд із проведенням 12 березня 2017 року так званих "парламентських виборів" в окупованому Абхазькому регіоні Грузії, є грубим порушенням міжнародного права і складовим елементом неоімперської політики Росії, спрямованої на дестабілізацію та підкорення держав Східної Європи", – йдеться в заяві.

Наголошується, що Україна підтверджує свою відданість політиці підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії та невизнання результатів згаданих нікчемних заходів, як і будь-яких інших неправомірних дій Кремля.

Як повідомлялося, Європейський Союз заявив, що не визнає механізму проведення виборів і референдуму в регіоні Південна Осетія.

Українська правда

Теми: МЗС Грузія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає 9 квітня 2017, 20:55
Українців немає серед загиблих у Стокгольмі – МЗС 9 квітня 2017, 15:15
Теракт у Стокгольмі: Даних про жертв серед іноземців досі немає 8 квітня 2017, 11:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Україні за 2 роки значно погіршилася ситуація з корупцією – Ernst&Young
Порошенко викликав до себе фракцію БПП і Гройсмана
В штабі АТО уточнили, де минулої доби було поранено двох бійців
Активісти заблокували центральний офіс "Сбербанку" в Києві
Усі новини
Депресія

Учені знайшли ген, який може бути пов'язаний із депресією

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд