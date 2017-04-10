Порошенко викликав до себе фракцію БПП і Гройсмана

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Понеділок, 10 квітня 2017, 14:02

Засідання фракції БПП відбудеться в Адміністрації президента в понеділок ввечері.

Про це повідомив "Українській правді" заступник керівника фракції Олексій Гончаренко.

Він зауважив, що захід відбудеться о 17:30 за участі президента та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

За словами нардепа, на минулому засіданні, яке також відбувалося в АП, Порошенко запитав депутатів, чи варто наступного разу запросити голову уряду, на що депутати відповіли згодою.

"На попередньому засіданні президент запитував депутатів, чи є економічні питання, депутати сказали "Так", - зауважив нардеп.

Як відомо, 14 квітня виповнюється рівно рік як уряд Гройсмана взявся за справу. З цього приводу на завтра у прем'єра запланована прес-конференція.

Роман Кравець, УП

Теми: Порошенко Гройсман БПП Верховна Рада
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