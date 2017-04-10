На журналістів "Наших грошей" напали біля дому Котвіцького

3405 переглядів
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 16:11

На знімальну групу програми "Наші гроші" вранці 10 квітня напав один із охоронців елітного містечка під Харковом і силою забрав планшет.

Пізніше чоловік зізнався, що передав планшет охороні народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького, повідомляє Bihus.info.

Напад стався під час зйомок у місці, яке місцеві називають "Рубльовкою". За даними журналістів, там розташовані будинки нардепа Котвіцького, записані на Світлану Мурашову, яка є менеджером бізнес-структур Арсена Авакова та Ігоря Котвіцького. 

Під час зйомок сюжету до знімальної групи "Наших грошей" підійшов чоловік, схопив оператора за горло і силою забрав планшет.

 

Після того чоловік сів у автомобіль марки ВАЗ 21099 з харківською реєстрацією, де на нього чекав водій, та поїхав у невідомому напрямку. 

 
 

Поліцейські, приїхавши туди, не поспішали шукати нападника, і відмовились отримати відео, на якому видно обличчя злочинця, для оперативного розшуку.

Через таку бездіяльність правоохоронців знімальна група своїми силами відшукала нападника і дізналась, кому саме він передав вкрадений планшет.

На запитання, кому він віддали техніку, той відповів: "Є охорона народного депутата, я віддав туди. А куди вони... там міліція приїхала, тут розбираються. Ідіть туди і там з'ясовуйте".

На запитання, де охорона того нардепа, нападник спрямував у "кінцеву хату", поблизу якої літам дрон журналістів.

Він підтвердив, що йдеться про Котвіцького та його охорону.

Журналісти відзначили, що поліція не поспішала затримувати нападника навіть після того, як знімальна група знайшла його: він ходив навколо, а правоохоронці сиділи в машині.

За словами журналістки "Наших грошей" Аліси Юрченко, перед інцидентом за ними слідкували з авто Fiat Doblo: "Спершу до нас інші під'їхали, мовчки сфотографували та поїхали. Ми думали це все. І стояли спиною".

Одразу після нападу журналісти знову помітили той самий Fiat на місці подій.

Теми: ЗМІ Харків Народний фронт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Схеми": Земля Порошенка, отримана через оборудку, продається 7 квітня 2017, 15:32
Стець пообіцяв захистити від тиску чесне обрання голови НСТУ 7 квітня 2017, 13:48
Маріупольський телеканал оштрафували за трансляцію роспропаганди 6 квітня 2017, 14:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Голова ФДМ Білоус подав у відставку
У Харкові із сутичками відтіснили націоналістів від "Сбербанку"
Перший рік прем'єрства: звітувати в Раді Гройсман не поспішає
В Одесі сталися сутички на Алеї Слави
Усі новини
Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані

Книги

Уривок з нової книжки Олександра Ірванця "Харків 1938"