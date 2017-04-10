Деканоідзе розповіла, чим займається після поліції

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Понеділок, 10 квітня 2017, 16:46

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе не сидить без діла після відставки.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я зараз активно займаюся грузинської політикою", - заявила Деканоідзе.

За її словами, вона робить усе можливе, щоб не допустити в Грузії "відкочування назад".

"Думаю, що це важливо, щоб зберегти наступність, яка була в Грузії, щоб не допустити відкочування назад, не допустити реваншизму... Важливо, щоб в Грузії не перемогла сторона зла", - підкреслила екс-глава НПУ.

Вона повідомила також, що часто буває в Україні і відчуває себе тут як вдома.

Як повідомлялося, 14 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала у відставку з посади керівника Національної поліції. "Моя функція виконана, і я заявляю про свою відставку", - заявила вона тоді.

Теми: Деканоідзе поліція Грузія
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