Один з фігурантів "справи Курченка" визнав провину

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Понеділок, 10 квітня 2017, 19:55

Підприємець, якого у лютому 2017 року затримали у Дніпрі, визнав свою провину в організації схеми фіктивного вивезення палива через Одеську область та підробленні документів.

Про це повідомив на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, цитує його прес-служба відомства.

"У ході розслідування злочинної схеми вже винесено перший обвинувальний вирок фігуранту оборудок з нафтопродуктами", - зазначив він, додавши, що обвинувачений підприємець визнав свою вину і уклав угоду зі слідством.

Окрім того, за словами Жученка, під час розслідування прокуратура повідомила про підозру посадовій особі – капітану, який здійснював судозаходи до Ренійського морського порту з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів.

Також суд надав дозвіл на затримання та доставку ще шести капітанів, які підозрюються у підробленні документів про вивезення пального за межі митної території України.

У відомстві нагадали, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати до бюджету 1,2 млрд грн платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

У рамках розслідування цієї справи повідомлено про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці, а також колишньому керівнику підконтрольної компанії та головному диспетчеру цього підприємства.

Також накладено арешт на майно трьох підприємств та на чотири річкових танкери і баржі.

Раніше СБУ заявляла про змову митниці з компаніями олігарха-втікача Сергія Курченка.

Українська правда

Теми: Курченко суд прокуратура
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