Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО

2383 перегляди
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 21:57

Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони має намір порушити питання про конфіскацію вугілля, видобутого на окупованих територіях, який намагатимуться продавати в Україні під виглядом російського або іншого походження.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Президент сказав, що на Раді національної безпеки і оборони наступне питання, яке він буде виносити, - про можливу конфіскацію вугілля, яке зараз із захоплених шахт на окупованих територіях відправляється в Росію, а звідти під маркою нібито російського або іншого вугілля мають намір продавати в Україні", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції БПП.

Луценко підкреслила: "Принципова позиція: ви вкрали - ми у вас конфіскуємо".

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року РНБО вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

У той же день президент Порошенко заявив про те, що українське вугілля, яке видобувається в шахтах на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, почали відправляти в Росію.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко вугілля
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка із фракцією та Гройсманом 10 квітня 2017, 20:38
Порошенко викликав до себе фракцію БПП і Гройсмана 10 квітня 2017, 14:02
В АП пояснили, чому декларації Порошенка відрізняються на 77 мільйонів 10 квітня 2017, 12:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО
Реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско - ЄБРР
Суд вдруге повернув САП обвинувальний вирок щодо Пасішника
Аласанія очолив Національну суспільну телерадіокомпанію
Усі новини
Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд