Бойовики з мінометів обстріляли околиці Новотроїцького

Проросійські бойовики обстріляли з мінометів околиці Новотроїцького.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Поблизу Маріуполя позиції українських військ в районі населеного пункту Новотроїцьке були обстріляні зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кілька мін влучили у житловий район населеного пункту, пошкоджено будинки та інфраструктуру селища", - сказано у повідомлені.

За попередньою інформацією, втрат серед місцевих мешканців немає.

Українська правда