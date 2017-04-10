Бойовики з мінометів обстріляли околиці Новотроїцького

227 переглядів
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 22:42

Проросійські бойовики обстріляли з мінометів околиці Новотроїцького.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Поблизу Маріуполя позиції українських військ в районі населеного пункту Новотроїцьке були обстріляні зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кілька мін влучили у житловий район населеного пункту, пошкоджено будинки та інфраструктуру селища", - сказано у повідомлені.

За попередньою інформацією, втрат серед місцевих мешканців немає.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Штаб АТО: Командир поранив нетверезого військовослужбовця 10 квітня 2017, 21:34
Двоє український бійців отримали поранення в зоні АТО – штаб 10 квітня 2017, 18:26
В штабі АТО уточнили, де минулої доби було поранено двох бійців 10 квітня 2017, 12:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО
Реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско - ЄБРР
Суд вдруге повернув САП обвинувальний вирок щодо Пасішника
Аласанія очолив Національну суспільну телерадіокомпанію
Усі новини
Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд