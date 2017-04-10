Порошенко чекає від Гонтаревої аргументів — Луценко

1142 перегляди
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 22:57

Президент Петро Порошенко хоче почути аргументацію глави Національного банку України Валерія Гонтаревої щодо її бажання піти у відставку.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Звичайно, він зустрінеться з Валерією Гонтаревою, обговорить з нею питання її відставки. В разі, якщо її аргументи будуть для нього прийнятні, якщо не вдасться знайти іншого консенсусу, то з фракцією обговорювалося, що він обов'язково проведе консультації щодо кандидатур, які можуть розглядатися на посаду, в разі, якщо Валерія Гонтарева все-таки вирішить піти з посади глави Національного банку", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції "Блок Петра Порошенка".

Раніше в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.

Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ. Крім того, за його словами, на поточному пленарному тижні в порядку денному парламенту немає питання заслуховування звіту глави НБУ.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко Гонтарева Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО 10 квітня 2017, 21:57
Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка із фракцією та Гройсманом 10 квітня 2017, 20:38
Порошенко викликав до себе фракцію БПП і Гройсмана 10 квітня 2017, 14:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО
Реформа "Нафтогазу" може зазнати фіаско - ЄБРР
Суд вдруге повернув САП обвинувальний вирок щодо Пасішника
Аласанія очолив Національну суспільну телерадіокомпанію
Усі новини
Столиця

Киянам пропонують вибрати плейлист для музичних фонтанів на Майдані

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд