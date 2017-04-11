Висновок США: РФ заздалегідь знала, що Асад використає хімічну зброю – ЗМІ

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Вівторок, 11 квітня 2017, 02:28

Високопосадовець США заявив, що Сполучені Штати дійшли до висновку, що Росія заздалегідь знала про напад з використанням хімічної зброї, який мав місце у Сирії минулого тижня.

Про це пише Голос Америки.

Урядовець заявив, що безпілотник керований росіянами облітав лікарню у Сирії, коли до неї надходили жертви хімічної зброї, щоб отримати допомогу.

За кілька годин після обльоту, лікарню розбомбив винищувач російського виробництва. На думку американських чиновників, таким чином було здійснено спробу приховати попереднє використання хімічної зброї.

До понеділка, чиновники США зяявляли, що не були впевнені, хто саме керував безпілотником: росіяни, чи сирійці. Високопоставлений чиновник сказав, що досі не відомо, хто саме керував винищувачем, який завдав удару по лікарні.

Чиновник сказав, що присутність безпілотника не могла бути збігом, і що Росія повинна була знати, про те, що планується хімічний удар, після якого до лікарні будуть прибувати поранені.

Чиновник не мав дозволу публічно говорити про дані розвідки і надав інфомрацію анонімно.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад  50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що група американських сенаторів представила законопроект, який забезпечить створення так званого "гібридного" трибуналу для розслідування військових злочинів у Сирії.

Теми: Сирія Росія США
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