Трамп і Мей домовилися переконати Путіна відмовитися від підтримки Асада

Президент США Дональд Трамп і британський прем'єр Тереза Мей зійшлися на думці, що зараз є можливість переконати Кремль в тому, що союз з президентом Сирії Башаром Асадом "більше не в його стратегічних інтересах".

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Трамп і Мей по телефону обговорили недавню хімічну атаку в Сирії і відповідь США на неї. В ході розмови Трамп подякував британському прем'єру за підтримку військової операції США проти Режиму Асада.

"Прем'єр-міністр і Президент дійшли згоди, що зараз існує вікно можливості для переконання Росії в тому, що союз з Асадом більше не в її стратегічних інтересах", - йдеться в повідомленні.

Вони також погодились, що візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву на цьому тижні надає можливість просунутися в напрямку рішення, яке призведе до стійкого політичного врегулювання.

Політики також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Ірані, і посилення тиску на КНДР.

Як відомо, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб в місті Хан-Шейхун, жертвою якої стали понад 80 осіб і серед них 27 дітей.

США не виключають, що можуть знову застосувати військові заходи в Сирії в разі необхідності.

При цьому, як повідомлялося, Сполучені Штати прийшли до висновку, що Росія заздалегідь знала про атаку з використанням хімічної зброї в місті Хан-Шейхун минулого тижня.