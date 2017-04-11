СБУ затримала бойовика, який приїхав у Запоріжжя полікуватися

1129 переглядів
0
Вівторок, 11 квітня 2017, 09:32

Бойовика одного із незаконних збройних угруповань терористичної організації "ЛНР" затримали у Запоріжжі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим. Також він підозрюється у скоєнні низки інших тяжких злочинів.

Бойовик воював з 2014 року. Бойовик захворів на туберкульоз.

До Запоріжжя бойовик прибув на початку квітня на лікування, оскільки за його словами на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або вони коштують дуже великих грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда

Теми: СБУ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ затримала учасника масштабних газових оборудок часів Януковича 10 квітня 2017, 21:19
Шабунін звинувачує СБУ в організації "перформансу" під його будинком 10 квітня 2017, 13:09
У Запоріжжі посадовці райуправління праці вивозили в ОРДЛО гроші "переселенців" 8 квітня 2017, 21:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики вранці обстрілювали Мар'їнку
Поліція розшукує людей, які вчинили вибух у центрі Києва
Хроніка 11 квітня. Український паспорт для міністра оборони та кияни проти Ахметова
У Києві на Володимирській вночі пролунав вибух
Усі новини
Тест на батьківство

У нормальних батьків від цих фотографій має статися інфаркт

Вичистити все

Гігієна від унітазу до матраців і зубної щітки