Поліція: "Сепарський шабаш" Одесі не загрожує, затриманих відпустили

В Одесі правоохоронці відпустили 16 осіб, затриманих 10 квітня під час заворушень на Алеї Слави під час святкування Дня визволення міста від нацистів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Представник управління зазначив, що в числі затриманих: 15 осіб – проукраїнські активісти, один дотримується протилежних поглядів.

"Під час затримання в активістів були вилучені кілька димових шашок", – сказав він.

Як повідомили у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції, органи правопорядку забезпечили безпрецедентні заходи, щоб уникнути можливих провокацій і будь-якого насильства.

"Але, на жаль, деякі громадяни не дослухалися до рекомендацій правоохоронних органів щодо недопущення будь-яких проявів порушень громадського порядку під час масових заходів. Як результат, до відділів поліції було доставлено 16 осіб різних політичних уподобань", – наголосили у відділі.

Стосовно п'ятьох затриманих складено 6 протоколів: три – за ст. 173 (дрібне хуліганство), два – за ст. 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) і один – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків) Кодексу про адміністративні порушення.

Також відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) ККУ.

У главку запевнили, що правоохоронні органи у своїй діяльності керуються виключно законами й забезпечують права і свободи всіх громадян, незалежно від їхньої національності, віросповідання і політичних поглядів.

У свою чергу, позаштатний радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook написав, що заяви про підйом сепаратизму в Одесі не мають підстав, проте зайвий раз привертають увагу кремлівських технологів до регіону.

"Чи загрожує Одесі якийсь сепарський шабаш, як тут ніби дехто накручує? Ні", – заявив він.

Як відомо, 10 квітня в Одесі поліція затримала 16 осіб на Аллі Слави під час акції з нагоди Дня визволення міста від нацистів.

Після офіційного заходу, коли представники влади пішли, до монументу прибули понад 100 осіб, у числі яких – учасники мітингів на Куликовому полі, представники т.зв. "Антимайдану". Також туди приїхали представники патріотичних організацій, серед яких – колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко. Між сторонами виник конфлікт.