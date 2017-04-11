Поліція: "Сепарський шабаш" Одесі не загрожує, затриманих відпустили

866 переглядів
0
Вівторок, 11 квітня 2017, 09:40

В Одесі правоохоронці відпустили 16 осіб, затриманих 10 квітня під час заворушень на Алеї Слави під час святкування Дня визволення міста від нацистів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Представник управління зазначив, що в числі затриманих: 15 осіб – проукраїнські активісти, один дотримується протилежних поглядів.

"Під час затримання в активістів були вилучені кілька димових шашок", – сказав він.

Як повідомили у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції, органи правопорядку забезпечили безпрецедентні заходи, щоб уникнути можливих провокацій і будь-якого насильства.

"Але, на жаль, деякі громадяни не дослухалися до рекомендацій правоохоронних органів щодо недопущення будь-яких проявів порушень громадського порядку під час масових заходів. Як результат, до відділів поліції було доставлено 16 осіб різних політичних уподобань", – наголосили у відділі.

Стосовно п'ятьох затриманих складено 6 протоколів: три – за ст. 173 (дрібне хуліганство), два – за ст. 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) і один – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків) Кодексу про адміністративні порушення.

Також відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) ККУ.

У главку запевнили, що правоохоронні органи у своїй діяльності керуються виключно законами й забезпечують права і свободи всіх громадян, незалежно від їхньої національності, віросповідання і політичних поглядів.

У свою чергу, позаштатний радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook написав, що заяви про підйом сепаратизму в Одесі не мають підстав, проте зайвий раз привертають увагу кремлівських технологів до регіону.

"Чи загрожує Одесі якийсь сепарський шабаш, як тут ніби дехто накручує? Ні", – заявив він.

Як відомо, 10 квітня в Одесі поліція затримала 16 осіб на Аллі Слави під час акції з нагоди Дня визволення міста від нацистів.

Після офіційного заходу, коли представники влади пішли, до монументу прибули понад 100 осіб, у числі яких – учасники мітингів на Куликовому полі, представники т.зв. "Антимайдану". Також туди приїхали представники патріотичних організацій, серед яких – колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко. Між сторонами виник конфлікт.

Теми: Одеса сепаратизм акції поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Одесі сталися сутички на Алеї Слави 10 квітня 2017, 14:47
Справа 2 травня: 5 фігурантів залишилися під вартою до червня 8 квітня 2017, 02:23
Поліція розслідує блокування банків в Одесі як хуліганство 3 квітня 2017, 16:15
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики вранці обстрілювали Мар'їнку
Поліція розшукує людей, які вчинили вибух у центрі Києва
Хроніка 11 квітня. Український паспорт для міністра оборони та кияни проти Ахметова
У Києві на Володимирській вночі пролунав вибух
Усі новини
Тест на батьківство

У нормальних батьків від цих фотографій має статися інфаркт

Вичистити все

Гігієна від унітазу до матраців і зубної щітки