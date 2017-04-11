Тимошенко хоче, щоб НАБУ розібралося з абонплатою за газ

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Вівторок, 11 квітня 2017, 10:59

Юлія Тимошенко вважає за необхідне, щоб Національне антикорупційне бюро України вивчило, чи не було корупції у встановленні абонплати за підключення до газових мереж.

Про це лідер фракції "Батьківщина" заявила з трибуни Верховної Ради 11 квітня.

"Коли тисячі волонтерів в Україні роблять ту саму справу, наша влада вирішила провести мегакорупційну оборудку на приблизно мільярд доларів, що називається абонплатою. Ця абонплата за приєднання до мереж по газу є такою корупційною оборудкою, якої Україна ще не бачила", – сказала вона.

"Саме тому, що піднявся народ проти президента, проти кланів, які його оточують, 106 місцевих рад провели спеціальні позачергові засідання – і наполягли на тому, щоб президент відмінив це рішення. І стало очевидним, що керівник НКРЕКП Вовк – просто маріонетка. Йому президент дав вказівку – і він це рішення корупційне відмінив. Це перемога українського народу", – додала Тимошенко.   

"Ми вважаємо, що зараз треба передати всі документи в НАБу стосовно цієї оборудки –і подивитися, наскільки вони дійсно орган із боротьби з корупцією", – заявила вона.

Втім, за словами Тимошенко, "друга велика афера, яка намічається – це розпродаж сільськогосподарської землі".

Як відомо, 28 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Але 10 квітня, після вимог президента та уряду, вона скасувала це рішення.

Олена Рощенко, УП

Теми: газ тарифи НАБУ Тимошенко
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