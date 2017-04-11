2017 рік має всі перспективи стати роком зростання – Гройсман

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Вівторок, 11 квітня 2017, 11:37

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що його уряд виконав свої обіцянки і вже цього року покаже економічне зростання.

Про це він сказав у вступному слові на підсумковій прес-конференції 11 квітня.

"Ми рік разом. Нам вдалося виконати те, що обіцяли. Ми прийшли на фоні політичної, фінансової та економічної кризи. Нам вдалося стабілізувати економіку і перейти до зростання у 2016 році", – сказав прем'єр.

"2017-й рік, – не дивлячись на багато проблем, які нам, у тому числі, й штучно створюють, – має всі перспективи стати роком зростання національної економіки, зміни у кращий бік соціальних стандартів", – заявив він.

"Ми почали роботу над тим, щоб оновлювати країну. Оновлювати дороги, школи, поліклініки… Розпочали капітальний ремонт країни", – сказав Гройсман.

Він зазначив, що якби всі необхідні реформи робилися років 10 тому, то зараз ситуація у відповідних сферах була б значно кращою.   

Так, за його словами, середня тривалість життя становить 71 рік, а якби провели реформу охорони здоров'я, люди б жили 78-80 років у середньому.  

За словами Гройсмана, нова влада встановила єдину ціну на газ. "Якби в 2007 році провели реформу у газовій сфері, ми б не втратили 53 мільярди", – заявив він

"Ми маємо 95% доріг у незадовільному стані", – сказав також прем’єр.

Також на часі продаж державних підприємств, які використовуються неефективно, вважає він.

"Ми залишаємося країною, яку вважають недостатньо дружньою до бізнесу", – сказав Гройсман і пояснив, що це тому, системних реформ не відбувалося.

За його словами, дуже важливий план на майбутнє і прогнозована програма дій, середньострокова перспектива.

Гройсман наголосив, що його уряду пропонує 5 реформ: реформу пенсійної системи, продаж неефективних державних активів, реформу землі, освітню реформу й реформу охорони здоров'я

Олена Рощенко, УП

Теми: Гройсман Кабінет міністрів економіка
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