Торік до смертної кари у світі засудили понад 3 тисячі осіб

Протягом 2016 року 3,1 тисячі осіб було засуджено до смертної кари у 55 країнах, що на 56% більше, ніж у 2015 році.

Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, передає Deutsche Welle.

При цьому, згідно зі статистикою, більше 90% усіх смертних вироків припадає на Китай, Іран, Саудівську Аравію, Ірак та Пакистан, де КНР залишила усі інші держави далеко позаду. Правозахисники не наводять точних даних щодо кількості страчених людей у Китаї, оскільки ці дані в КНР є засекреченими, проте зазначають, що йдеться про "тисячі" людей.

Другу сходинку за кількістю страт посідає Іран (567), далі у списку - Саудівська Аравія (154), Ірак (88) і Пакистан (87). Натомість у США протягом 2016 року були страчені 20 осіб - це найнижчий показник у країні з 1991 року. Сполучені Штати вперше за останнє десятиліття вибули з першої п'ятірки країн у світі за цим показником.