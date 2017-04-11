Прем'єр розповів, на скільки зростуть пенсії після реформи

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Вівторок, 11 квітня 2017, 11:56

Кабінет міністрів планує з проведенням пенсійної реформи підвищити пенсії цього року для 5 мільйонів 620 тисяч громадян, а до 2024 року подолати дефіцит Пенсійного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у вступному слові під час підсумкової прес-конференції 11 квітня.

"Пенсійна реформа, яку уряд буде пропонувати найближчим часом парламенту, має дати відповіді на декілька питань: ми маємо побудувати справедливу систему – маємо здолати "зрівнялівку", – сказав він.

"Я би хотів, щоб у 2024 році дефіцит Пенсійного фонду, замість 140 мільярдів, дорівнював 0 чи значно зменшився і наближається до нуля. Зменшення дефіциту дасть можливість інвестувати в розмір пенсій", – сказав Гройсман.

За його словами, реформа має дати можливість підняти розмір пенсій: "Ми пропонуємо з 1 жовтня підвищити пенсії. Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 мільйонів 620 тисяч громадян".

 

"Приблизно 1 мільйон 308 тисяч громадян отримають підвищення пенсій до 200 гривень. 1 мільйон 208 тисяч громадян отримають підвищення, при сьогоднішньому курсі валют, від 200 до 500 гривень щомісячно. 1 мільйон 903 тисячі громадян отримають підвищення від 500 до 1000 гривень на місяць. Це не разова подачка, яку деякі політикани намагалися робити, – це постійна система. І ще 1 мільйон 109 тисяч громадян отримають понад 1000 гривень щомісячної доплати", – уточнив Гройсман.

"Ми пропонуємо реформу, яка дасть можливість по таких цифрах вийти на 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів. І ще ми хочемо наблизити з грудня індексацію на 1 жовтня – і ми зможемо це зробити, коли проведемо пенсійну реформу, – і це буде означати, що 9 із 12 мільйонів пенсіонерів отримають підвищення пенсій у сталому вимірі", – наголосив він   

"Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів", – повідомив прем'єр.

"Тобто ми підвищимо 9 мільйонам пенсії, скасуємо оподаткування пенсій з 1 жовтня – єдине, що нам потрібно, це підтримка парламенту. Це приклад системної реформи, яку ми зробимо цього року", – підсумував він.

Згодом, відповідаючи на запитання, Гройсман вкотре наголосив, що пенсійний вік не підвищуватимуть.

"Тільки вороги українського народу – проти пенсійної реформи", – вважає він.

Олена Рощенко, УП

Теми: пенсії реформи Гройсман Кабінет міністрів
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