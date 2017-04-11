Прем'єр: Якщо у "Приваті" були порушення, то буде і покарання

745 переглядів
0
Вівторок, 11 квітня 2017, 12:36

Прем'єр Володимир Гройсман запевняє, що колишні власники "Приватбанку" муситимуть відповісти за ситуацію в установі.

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, відповідаючи на запитання "Української правди". 

За словами Гройсмана, уряд вимушено пішов на націоналізацію такого великого банку як "Приват", але "іншого варіанту не було".

"Зараз Мінфін, НБУ і колишні власники координують роботу, має бути проведений незалежний аудит, який покаже реальну ситуацію в цій установі", - сказав прем'єр.

"Якщо там були порушення, то винні мають понести покарання. Зрозумійте, що інакшого шляху немає. Винні будуть покарані", - додам Гройсман.

Як відомо, у понеділок, 10 квітня, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво установи вивело з активу 16 мільярдів гривень.

Роман Романюк, УП

Теми: Гройсман Приват
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман переконаний, що РФ заплатить за свою "дурь в голові" 11 квітня 2017, 12:32
Гройсман про зустрічі з олігархами: Я ні від кого не залежу 11 квітня 2017, 12:11
Гройсман: У президенти йти не збираюсь 11 квітня 2017, 12:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Гройсман обіцяє передати Тимошенко Росії, якщо "Нафтогаз" програє "Газпрому"
На кордонах ЄС хаос, Єврокомісія скликає нараду
Кабмін пропонує наглядачами в Укроборонпром людей Порошенка
ДТЕК оцінив свої втрати в Криму в півмільярда доларів. Ініціював спір з РФ
Усі новини
Інтерв'ю

Тарас Прохасько: Війна є найвдячнішою темою для оповіді про минуле

Космос

7 "землеподібних" екзопланет виявились непридатними для життя