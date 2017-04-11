У зоні АТО ситуація на двох напрямках загострилася – штаб

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Вівторок, 11 квітня 2017, 13:16

Ситуація на донецькому та маріупольскому напрямках в зоні проведення антитерористичної операції загострюється.

Про це розповів на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Обстановка на донецькому напрямку набуває ознак загострення. Противник застосовував важке озброєння в районі Авдіївки, де за добу випустив з мінометів понад півсотні мін. Загалом на цих рубежах ворожі обстріли тривали більше 12 годин", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, на інших ділянках фронту, зокрема на Світлодарській дузі, північних околицях Горлівки, а також  в районі донецького аеропорту обстріли також носили не епізодичний, а системний характер. Там противник застосовував стрілецьку зброю.

"На маріупольскому напрямку обстановка загострилася в порівнянні з першими днями введення чергового перемир'я. Ворожі обстріли були зафіксовані вздовж усієї лінії фронту цього напрямку", – зазначив речник АТО.

За його словами у світлу пору доби противник використовував легке озброєння, а в темну – важку зброю.

В Троїцькому також було зафіксовано активність ворожого снайпера.

Мотузяник також підтвердив, що минулої доби загиблих у лавах ЗСУ не було, 5 бійців отримали поранення.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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