За рік із армії за порушення звільнили 60 військових

175 переглядів
0
Вівторок, 11 квітня 2017, 14:03

Військова служба правопорядку Міністерства оборони в 2016 році звільнила 60 військовослужбовців за різні порушення та вчинення злочинів.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Ігор Криштун, передають "Українські новини".

"60 наших військових ми звільнили в 2016 році", - сказав він.

За його словами, зокрема троє військовослужбовців були звільнені через причетність до вимагання й отримання хабара у Волновасі Донецької області.

Про інші порушення, за які військові були звільнені, Криштун не став говорити.

Також зазначалося, що, за даними Міноборони, рівень зловживання алкоголем в армії, який був досить високим в 2014-2016 роках, тепер знизився, і ця тенденція триває.

Теми: армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В українській армії стали менше пити – Міноборони 11 квітня 2017, 13:42
Зону забруднення біля Балаклії зменшено до 150 м 11 квітня 2017, 13:06
"Правий сектор" в армії: між анархією і Статутом 11 квітня 2017, 12:15
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Велика сімка" не змогла домовитися щодо санкцій проти РФ
Визначено дату і суддів, які розглядатимуть зраду Януковича
Гройсман обіцяє передати Тимошенко Росії, якщо "Нафтогаз" програє "Газпрому"
На кордонах ЄС хаос, Єврокомісія скликає нараду
Усі новини
У пошуках "Вояка"

Як родина сотника УПА віднайшла його історію

Музика тижня

Плейлист Даніели Заюшкиної, солістки Vivienne Mort