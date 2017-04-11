За рік із армії за порушення звільнили 60 військових

Військова служба правопорядку Міністерства оборони в 2016 році звільнила 60 військовослужбовців за різні порушення та вчинення злочинів.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Ігор Криштун, передають "Українські новини".

"60 наших військових ми звільнили в 2016 році", - сказав він.

За його словами, зокрема троє військовослужбовців були звільнені через причетність до вимагання й отримання хабара у Волновасі Донецької області.

Про інші порушення, за які військові були звільнені, Криштун не став говорити.

Також зазначалося, що, за даними Міноборони, рівень зловживання алкоголем в армії, який був досить високим в 2014-2016 роках, тепер знизився, і ця тенденція триває.