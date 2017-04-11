Суд відпустив під заставу колишнього генконсула Грузії в Одесі

Печерський райсуд Києва відмовився арештувати й відпустив під заставу 800 тисяч гривень колишнього генерального консула Грузії в Одесі Тимура Нішніанідзе.

Про це сказано в ухвалі суду від 6 квітня, передають "Українські новини".

Суд розглянув клопотання департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою стосовно громадянина Грузії, який працює керівником благодійного фонду "На благо Одеси".

Суд відхилив це клопотання й відмовився арештувати Нішніанідзе, але застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави 792 000 гривень.

Підозрюваний не пізніше 5 днів від дня обрання запобіжного заходу зобов'язаний внести зазначену застава.

Генпрокуратура підозрює Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період із червня 2012-го до листопада 2013 року надав у податкову документи на відшкодування більше 17 млн гривень податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen та ін., які розташовані у Києві й Одесі, що дає підставу на повернення їм ПДВ як іноземцям.

Таким чином, сумарна ціна купленого брендового одягу й інших товарів за власні кошти має становити понад 100 млн гривень або понад 12 млн доларів за курсом, що діяв на той час.

Безпосередньо собі Нішніанідзе заявив і одержав до відшкодування ПДВ понад 4 млн гривень.

Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і надалі були зняті в банківських терміналах Одеси і Києва.

При цьому частину ПДВ у розмірі майже 1 млн гривень Нішніанідзе було відшкодовано за покупки в періоди, у які він не перебував на території України і фізично купувати товари не міг.

Більше того, частину покупок у ці періоди Нішніанідзе було нібито зроблено у підприємств "Майстер Компані", "Еверест 1", "ФФ Україна", які на час "придбання" господарською діяльністю не займалися.

Як відомо, 10 березня Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному консулові Грузії в Одесі Тимурові Нішніанідзе у відмиванні 4 млн гривень.

У травні 2016 року ГПУ проводила обшуки в кабінеті й за місцем проживання Нішніанідзе – тоді позаштатного радника голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.