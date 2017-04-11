Будапешт хоче, щоб угорці в Україні могли мати подвійне громадянство

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Вівторок, 11 квітня 2017, 14:43

Угорщина вважає цілком нормальним наявність подвійного громадянства у своїх громадян, які проживають в Україні, і проти покарання за подібні речі

Про це на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Чехії у вівторок в Києві заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Тому наша позиція полягає в тому, що в Європі ви не повинні нікого карати тільки тому, що громадянин знаходиться в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського Союзу", – сказав він.

За його словами, Угорщина вважає неприйнятним примирення покарання щодо угорських громадян за наявність як угорського громадянства, так і громадянства України.

"Ми сподіваємося, що зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які живуть в Україні", – додав Сійярто.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що, оскільки Україна знаходиться в стані війни з Росією, наявність подвійного громадянства є абсолютно неприйнятним.

"Ми не хочемо відкривати цю скриньку Пандори. (...) Однак мова не йде про покарання", – додав Клімкін.

Як відомо, Конституція чітко визначає, що в Україні є єдине громадянство. Водночас в Основному законі не прописаний механізм відповідальності за порушення цієї норми.

У Верховній Раді зареєстровано три законопроекти щодо відповідальності за подвійне громадянство.

Зокрема, законопроект, яким Порошенко пропонує визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України.

23 березня Верховна Рада проголосувала за рішення розглянути законопроект президента України про громадянство як невідкладний і скоротила строки внесення альтернативних законопроектів.

Теми: громадянство Угорщина
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