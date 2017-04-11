У ДП "Документ" сподіваються з початку тижня відновити видачу паспортів

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Вівторок, 11 квітня 2017, 15:33

У Державному підприємстві "Документ" розраховують на відновлення роботи паспортних сервісів в Києві до кінця поточного – початку наступного тижня.

Про це 11 квітня сказав агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук.

"Ми сподіваємося, що до кінця цього тижня чотири паспортних сервісу в Києві відновлять свою роботу. В крайньому випадку, це відбудеться до початку наступного тижня", – сказав він.

Поліщук додав, що підприємство на наступному тижні розраховує відновити роботу сервісів у всіх великих містах країни.

Також прес-секретар розповів, що ДП "Документ" через проблеми, що виникли у телекомунікаційній компанії, що надає захищені канали зв'язку, буде змушений шукати іншого партнера.

"Очевидно, будемо шукати іншу компанію з захищеними каналами зв'язку", – сказав прес-секретар.

Поліщук підкреслив, що українці в разі потреби можуть отримати оформлені в ДП документи через міграційну службу.

Як повідомлялося раніше, увечері 6 квітня в Україні було тимчасово припинено оформлення та видачу біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон і ID-паспорт) в центрах надання адміністративних послуг і "паспортних сервісах". Підрозділи міграційної служби працювали в штатному режимі.

Державна міграційна служба України повідомляла, що така ситуація склалася в результаті "слідчих дій співробітників СБУ у одного з операторів зв'язку".

У держпідприємстві "Документ" заявляли, що підприємство призупинило роботу через проведення СБУ перевірок в одній з телекомунікаційних компаній, що забезпечують захист каналів зв'язку.

7 квітня ДП "Документ" відновило роботу, однак згодом знову виникла проблеми через оператора зв'язку.

У прес-центрі СБУ інформували, що їхні співробітники викрили несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби (ДМС), що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом; сервери ДМС не вилучалися.

За інформацією прес-центру, головним слідчим управлінням Служби безпеки проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи щодо створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для ДМС.

За інформацією спецслужби, під час виконання контракту в результаті попередньої змови з окремими посадовими особами ДМС і Держслужби спеціального зв'язку частина грошей була привласнена.

Теми: паспорт
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