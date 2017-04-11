У справі Чийгоза двоє свідків розповіли про мітинги у 2014 році

Під час 102 судового засідання у "справі Ахтема Чийгоза" допитали двох свідків сторони захисту.

Про це повідомив у відеозверненні на Facebook адвокат Микола Полозов.

За його словами, першим свідком захисту був Алі Абдуллаєв, який розповів, що дізнався про майбутній мітингу зі ЗМІ.



Свідок зазначив, що Чийгоз заспокоював людей, і намагався запобігти початку тисняви. Він також розповів, що у мітингувальників не було намірів увірватися в залу Верховної Ради Криму, чи зірвати сесію.

"Приблизно о 12:00 з боку проросійських мітингувальників почалося пожвавлення, вони почали голосно плескати у долоні, кричати "Севастополь". Свідок зрозумів, що до мітингувальників доєдналася велика група людей із Севастополя. Після цього мітингувальники прорвали кордон міліції і почали заповнювати центр внутрішнього двору і наближатися до міліцейських, які стояли біля проукраїнських активістів. Виникла тиснява", - розповів Полозов.

"Близько 16:00 перед учасниками мітингу виступили Рефат Чубаров і Сергій Аксьонов, які повідомили, що сесія не відбулася. І попросили розійтися" - розповів свідок.



Абдуллаєв зазначив, що проукраїнські мітингувальники влаштовували коридори для тих, хто хотів покинути мітинг.



Другим свідком захисту був Сабрі Аметов, який розповів, що теж дізнався про мітинг зі ЗМІ. Під Верховну Раду Криму Аметов приїхав на громадському транспорті зі своїм другом.



Після обіду допит свідка Аметова буде продовжений.

Як відомо, раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Його затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Українська правда