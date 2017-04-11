Смоленська катастрофа: Кремль прокоментував звинувачення Польщі

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Вівторок, 11 квітня 2017, 16:27

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не знають, на чому грунтуються висновки польської урядової комісії про вибух на борту Ту-154 президента Польщі Леха Качинського.

Про це він сказав журналістам у вівторок, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

За його словами, записи розмов диспетчерів і пілотів таких свідчень не містять.

"Ні, ми не можемо це прокоментувати, ми не знаємо, чим керувалася ця комісія, на чому вона засновувала свої висновки. У слідства є певні дані і запис розмов на борту, і записи пілотів, і диспетчерів, які таких свідчень не містять. В цьому випадку, ми не знаємо, чим могла ця комісія керуватися", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати висновки польської комісії.

Як відомо, 3 квітня прокуратура Польщі сформулювала нові звинувачення на адресу російських диспетчерів і третьої особи у вежі контролю за польотами у справі розслідування Смоленської катастрофи.

Раніше в уряді Польщі заявляли, що готують скаргу до Міжнародного Суду ООН через російське розслідування у справі Смоленської катастрофи та через відмову Росії повертати уламки літака ТУ-154М.

10 квітня голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Вацлав Берчинський заявив, що літак екс-президент Польщі Леха Качинського поблизу аеродрому у Смоленську почав розпадатися задовго до злітно-посадкової смуги.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Теми: Польща Росія
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