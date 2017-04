Тіллерсон перед зустріччю з Лавровим поговорив з Порошенком

Президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.

Про це повідомляє сайт українського президента.

"Держсекретар Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії", – повідомили у Порошенка.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

President of @Ukraine and US Secretary of State spoke on a phone prior to Rex Tillerson's visit to Moscow https://t.co/lkgyRCfr9r pic.twitter.com/0CPoN5jR3T