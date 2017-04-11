Партії підробляють дані про своїх донорів

609 переглядів
0
Вівторок, 11 квітня 2017, 16:59

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що найбільші політичні партії України приховують джерела свого фінансування.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Радикальна партія минулого року отримала з держбюджету біля 17 млн грн. Майже всі ці кошти пішли на піар у ЗМІ.

При цьому центральний офіс на 182 кв. м партія орендує у свого лідера Олега Ляшка - безкоштовно. Ще один офіс на 285 кв. м РПЛ винаймає у фірми, пов'язаної з нардепом-радикалом Сергієм Рибалкою, за 400 тис. грн.

Автомобіль радикали позичають у радника Ляшка Олександра Гулака. Це - броньований Cadillac Escaladе вартістю понад 150 тис. доларів. У звіті партії кажуть, що оренда цієї автівки обійшлася недорого - лише у 6 440 грн на місяць. Олег Ляшко відмовився коментувати цей "льготний" тариф.

Згідно зі звітом, єдині спонсори партії - сам Ляшко, тому що безоплатно здає офіс, та Ніна Данильченко, яка безкоштовно працює у радикалів бухгалтером.

"Самопоміч" отримала в 2016 році внесків на понад мільйон гривень. Найбільш щедрими виявились помічники нардепів від партії - помічники Олега Лаврика віддали на партію понад 100 тис. грн, бізнес-партнер нардепа Олександра Данченка - 130 тис. грн. Лідер фракції Олег Березюк пояснює, що це все - добровільні членські внески.

До державного фінансування партія жила ніби-то без жодного працівника. Лише після старту держпідтримки витрати на зарплатню у партії виросли з нуля до 1,5 мільйона гривень. До цього, за словами Оксани Сироїд, в "Самопомочі" працювали виключно на волонтерських засадах.

В минулому році "Самопоміч" отримала з держбюджету 24 млн грн та додаткових 20 млн грн за дотримання гендерної квоти. Більше половини цієї суми партія витратила на піар і рекламу.

"Опозиційний блок" у 2016 році відмовився від бюджетного фінансування. У 2017 - подав заявку до НАЗК і за результатами свого фінзвіту отримав 12 млн грн на перший квартал цього року. Щоправда нині голова "Опоблоку" Юрій Бойко переконує, що бюджетне фінансування неетичне, і партія від нього відмовилась. Однак заявки з відмовою до НАЗК не надходило.

За минулий рік партія назбирала також 12 млн грн внесків. Луганчанин Борис Лєбєдєв віддав "Опоблоку" три чверті свого доходу - 90 тис. грн із 120-ти. Помічниця екс-регіонала Чечетова пожертвувала 80 тис. грн, а член "Опозиційного блоку" з Херсону - третину мільйону.

У партії є також донори - нещодавно зареєстровані фірми ТОВ "Магден плюс" і ТОВ "Стеміт ЛТД". У них однаковий статутний фонд, однаковий вид діяльності і в них однаково немає нерухомості. За місцем реєстрації бізнес-жертвувальників - перукарня. Фірми створені послугою "Віртуальний офіс" - це реєстрація "під ключ" юросіб. Попри явну "підробність", ці донори пройшли перевірку НАЗК.

Також у звіті партії фігурують донори-компанії "Гіперіон-Мега" та "Тефія-2011". Керівник і засновник "Гіперіону" взагалі заперечив наявність у нього такої фірми. Ці фірми прописані в приміщенні рибного держпідприємства в Києві і раніше були пов'язані з мільйонером і нардепом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським через кіпрські компанії.

Загалом юрособи сплачували по 1,1 млн грн на партію. Серед фірм-донорів знайшлася і фірма, пов'язана з менеджментом ахметівської "Запоріжсталі".

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримує дрібні внески від великих людей. По 20, по 60 чи то навіть по 80 гривень платили і мер столиці Віталій Кличко, і генпрокурор Юрій Луценко, нардепи Кононенко, Березенко й інші, хоча лідер фракції заперечує існування членських внесків в "Солідарності".

Тим часом нардеп Сергій Алєксєєв пожертвував 100 тис. грн на партію. Виділився брат міністра енергетики Ігоря Насалика - Сергій - він вніс майже 900 тис. грн.

Минулого року Солідарність отримала від НАЗК 49 млн грн. Чи не половина пішла на рекламу та піар.

Із 50 млн грн "Народний Фронт" витратив у 2016 році на піар 33 млн грн. Але за підрахунками руху "Чесно", ринкова ціна реклами "Нарфронту" значно вища, ніж вказано у звіті.

Біля 2 млн грн фронтовики заплатили за оренду свого офісу в родину ніби конкурента - екс-регіонала та члена "Відродження" Антона Яценка. За оренду ще одного офісу на 321 кв. м "фронтовик" Денис Дзензерський сплатив сестрі Яценка понад 11 мільйонів гривень.

Водночас партія "Відродження" розташовується в апартаментах фірми, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Про фінансування партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" читайте в матеріалі Української правди "Батьківщина": хто ховається за "спонсорами" зі столичних околиць".

Як відомо, на фінансування партій у 2017 році з держбюджету виділено 398 млн грн: 114 млн - "Народному фронту", 112 млн – БПП, 56 млн - "Самопомочі", 38 млн - Радикальній партії Олега Ляшка, 48,5 млн - "Опозиційному блоку" і 29 млн грн - "Батьківщині".

Теми: партії гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Безсмертного оштрафували на 5 тисяч гривень 10 квітня 2017, 14:56
Тарута заявив про створення нової партії 9 квітня 2017, 19:45
Реформи в Україні. Коли посиплеться Система? 1 квітня 2017, 10:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Тіллерсон перед зустріччю з Лавровим поговорив з Порошенком
Будапешт хоче, щоб угорці в Україні могли мати подвійне громадянство
Кримські вина, незаконно представлені від імені РФ, арештували в Італії
"Велика сімка" не змогла домовитися щодо санкцій проти РФ
Усі новини
Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд

Казки

Мама переписала закінчення народних казок на новий лад