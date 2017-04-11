Прикордонники збирають інформацію про осіб, які незаконно в'їхали до Криму

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Вівторок, 11 квітня 2017, 17:04

Державна прикордонна служба України запровадила інформаційний ресурс "Стоп-лист", що дозволяє громадянам повідомляти про осіб, які в'їхали до окупованого Росією Криму з порушенням українського законодавства.

Про це інформує у вівторок прес-служба ДПСУ.

На офіційному веб-сайті відомства створено та введено в дію інформаційний блок "стоп-лист", який дозволяє громадянам на добровільних засадах інформувати правоохоронців про осіб, які незаконно потрапили до ТОТ АР Крим.

У відомстві зазначають, що використовуватимуть отриману інформацію як додаткову у ході здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.

Там нагадують, що на підставі ст. 204-2 КУпАП (Порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" іноземці, які порушили порядок в’їзду на ТОТ АР Крим або виїзду з неї, притягуються до адміністративної відповідальності та їм забороняється в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Про вимоги законодавства України, яке регламентує порядок відвідування ТОТ АР Крим можна ознайомитися тут.

Теми: Крим
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