МЗС РФ хоче, щоб США зупинили "насильницьку українізацію"

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що конфлікт в Україні викликаний спробами націонал-радикалів провести насильну українізацію.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з візитом до Росії держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

"Особливо розраховуємо, що США зможуть, використовуючи свій вплив на Київ, нейтралізувати реваншистські настрої української "партії війни". Вашингтон також міг би спонукати владу України до неухильного виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами, що є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту, викликаного спробами націонал-радикалів насильно українізувати всі сфери життя цієї багатоетнічної країни", - сказано у повідомленні.

Як відомо, у вівторок президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.

Українська правда