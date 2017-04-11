На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

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Вівторок, 11 квітня 2017, 22:37

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, якого три роки тому знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, - вже на лаві підсудних, а цей - перебував у розшуку за ст. 146 "Викрадення людини" і ретельно переховувався", - написав він на Facebook.

За словами глави МВС, оперативники кримінальної поліції вистежили підозрюваного на Київщині, у Васильківському районі, та влаштували кількаденну засідку.

"Під час затримання підозрюваний Н. хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і спіймали пройдисвіта, який був до того ж озброєний пістолетом", - розповів Аваков.

Він додав, що наразі відбуваються обшуки за адресами, де мешкав підозрюваний.

Незабаром поліція Черкащини пред'явить йому підозру.

Українська правда

Теми: Черкаси Аваков убивство
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