На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка
Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, якого три роки тому знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, - вже на лаві підсудних, а цей - перебував у розшуку за ст. 146 "Викрадення людини" і ретельно переховувався", - написав він на Facebook.
За словами глави МВС, оперативники кримінальної поліції вистежили підозрюваного на Київщині, у Васильківському районі, та влаштували кількаденну засідку.
"Під час затримання підозрюваний Н. хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і спіймали пройдисвіта, який був до того ж озброєний пістолетом", - розповів Аваков.
Він додав, що наразі відбуваються обшуки за адресами, де мешкав підозрюваний.
Незабаром поліція Черкащини пред'явить йому підозру.
Українська правда
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