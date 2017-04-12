Amnesty International закликала Тіллерсона обговорити в Росії питання про права людини

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Середа, 12 квітня 2017, 00:28

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала державного секретаря США Рекса Тіллерсона протягом його нинішнього візиту в Москву обговорити з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання про права людини в цій країні.

Про це йдеться в прес-релізі правозахисників, передає "Радіо Свобода".

Правозахисники вважають, що питання прав людини в Росії так само повинно бути предметом обговорення, а не тільки положення в Сирії.

В Amnesty International висловили думку, що відповідальність за кровопролиття в Сирії повинні визнати і США, і Росія і покласти край стражданням сирійського народу. Але геополітичні питання не повинні відволікати увагу від численних порушень прав людини всередині Росії.

Правозахисники зазначили, що в перші місяці 2017 року в Росії почалася нова хвиля політичних репресій, викликаних прийняттям наприкінці минулого року ряд законів, які ще більше обмежують права на свободу вираження поглядів та свободу зібрань.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше журналіст Стів Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.

Теми: Росія США
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