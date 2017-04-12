На Харківщині затриманий автомобіль, що перевозив боєприпаси з зони АТО

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Середа, 12 квітня 2017, 01:03

У Харківській області поліція затримала автомобіль, в якому знаходилася зброя із зони АТО.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

"На посту "Пісочин" працівниками групи швидкого реагування, батальйону "Харків" спільно з працівниками Управління карного розшуку, Управління превентивної діяльності ГУНП, СБУ був виявлений автомобіль "Форд", в якому знаходилися набої та гранати", - йдеться в повідомленні.

З автомобіля були вилучені патрони різного калібру, гранати "Ф-1", "РГД-5", постріли для підствольних гранатометів.

Як з'ясували оперативники, зброю транзитом через Харківську область перевозили жителі Києва та Київської області із зони АТО в столицю. Мета транспортування вантажу встановлюється.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає до 7 років в'язниці.

 
 

Теми: поліція АТО Харківська область
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