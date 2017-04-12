ВССУ заборонив судам називати окуповані території "республіками"

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Середа, 12 квітня 2017, 02:18

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ повідомив судам нижчих рівнів про неприпустимість використання в судових рішеннях назв "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" стосовно тимчасово окупованих територій.

Відповідно до інформаційного листа ВССУ, іноді в резолютивній частині судових рішень містяться вказівки на те, що місце настання фактів, що мають юридичне значення (народження або смерть) відбувалося в населених пунктах т.зв. "Донецької народної республіки".

"У цьому контексті слід враховувати те, що така практика є неприпустимою, оскільки факт існування ні т.зв. "Донецької народної республіки", ні т.зв. "Луганської народної республіки" не визнається органами влади України, а в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей вводиться особливий порядок місцевого самоврядування. Вони визнані тимчасово окупованими територіями", - сказано в листі.

ВССУ доручив судам використовувати коректні формулювання для населених пунктів, що знаходяться на окупованій території, тобто без вказівки вищевказаних словосполучень.

"Інтерфакс-Україна"

Теми: суд
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