У Держдепі назвали питання Тіллерсона про сенс підтримки України "риторичним прийомом"

Представник Держдепартаменту Роберт Хаммонд назвав питання Рекса Тіллерсона про сенс американським платникам податків підтримувати Україну "риторичним прийомом".

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що фактично Тіллерсон заявив, що США і Європа не повинні скасовувати санкції проти Росії, введені за вторгнення на Донбас і анексію Криму.

"Питання напевно змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що президент Дональд Трамп може послабити санкції і дозволити колишній радянській державі повернутися в орбіту впливу Росії, навіть коли напруженість з Москвою набирає обертів", - пише видання.

Раніше глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" поцікавився, чому американських виборців повинен хвилювати конфлікт в Україні.

За його словами, Тіллерсон відкрито поставив питання, чому американські платники податків повинні хвилюватися за Україну.